L'INPS aggiorna gli applicativi: tre mesi in più dal 2027 per la pensione

(Teleborsa) -in sordina e senza la necessaria trasparenza sui suoi applicativi:. L'allarme è stato lanciato dalla, segnalando che la soglia d'età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e tre mesi nel 2027 e 67 anni e 5 mesi nel 2029, mentre ci vorranno 43 anni e un mese di contributi per ottenere la pensione anticipata nel 2027, indipendentemente dall'età, che saliranno a 43 anni e 3 mesi nel 2029.Il sindacato esprime dunque "per la recente modifica unilaterale dei requisiti pensionistici operata dall'Inps sui propri applicativi,ufficiale da parte dei Ministeri competenti eistituzionale".Secondo la segretaria confederale della Cgil,, tali modifiche "attualmente vigenti", mentre i 25° Rapporto della Ragioneria Generale dello Stato del 2024 non prevedeva alcun aumento per il 2027 ed un aumento di un solo mese nel 2029."A pochi giorni dall'approvazione della legge di Bilancio - prosegue Ghiglione -che si aggiunge alle scelte già sbagliate di questo Governo sul tema delle pensioni. Nonostante i continui slogan e le promesse elettorali di una riforma del sistema previdenziale, come il tanto annunciato superamento della legge Monti-Fornero e il pensionamento con 41 anni di contributi per tutti, la realtà dimostra l'opposto:a carico delle lavoratrici e dei lavoratori".La segretaria confederale paventaquali l'aumento del numero difra coloro che hanno aderito a piani di isopensione o scivoli di accompagnamento alla pensione”.