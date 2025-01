FIPE-Confcommercio: positivo incontro su adeguamento Pos per mance

(Teleborsa) -la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, "(ABI), l'Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento (APSP) e le principali associazioni di categoria. Il tavolo tecnico ha affrontato il monitoraggio e l'applicazione della disciplina sulla tassazione agevolata delle mance percepite dal personaleLa misura - si legge nella nota - prvando la qualità del servizio e rendendo più attrattivo il comparto turistico.Tuttavia, a due anni dall'introduzione della prima norma, molti sistemi POS risultano ancora non aggiornati, impedendo la corretta gestione delle mance in modalità digitale. Questo ritardo da parte dei fornitori di servizi di pagamento ostacola l'applicazione della normativa.FIPE-Confcommercioalla normativa già in vigore da due anni. Ciò consentirebbe alla clientela di lasciare la mancia tramite pagamento digitale e alle imprese di trasferire ai propri dipendenti le mance stesse, migliorando il benessere e il reddito dei lavoratori".La Federazioneper garantire che le misure adottate a beneficio del comparto si traducano in risultati concreti, valorizzando il lavoro nei pubblici esercizi e migliorando la qualità dei servizi offerti".