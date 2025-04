Diritti d’autore: accordo Silb-Fipe - Soundreef

(Teleborsa) - Il SILB-FIPE – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo - annuncia la sottoscrizione, in data 7 aprile, di un importante accordo con, nuovo soggetto di riferimento per la gestione dei diritti d’autore, che subentra a LEA (Liberi Editori e Autori) nella raccolta dei diritti relativi all’utilizzo di repertori musicali tutelati.valido retroattivamente dal 1° gennaio 2025 e in vigore dall’8 aprile 2025, è il risultato di una trattativa portata avanti con determinazione da SILB-FIPE nei mesi scorsi, con l’obiettivo di garantire condizioni favorevoli e tutele concrete per le imprese del comparto dell’intrattenimento, in un contesto segnato da cambiamenti normativi e operativi nella gestione dei diritti musicali.– dichiaraPresidente di SILB-FIPE - un passo avanti significativo per tutto il settore dell’intrattenimento. Abbiamo lavorato con Soundreef affinché le imprese potessero beneficiare di una gestione più chiara, efficiente e sostenibile del diritto d’autore. L’accordo risponde concretamente alle esigenze di flessibilità, certezza dei costi e tutela giuridica per i nostri associati, in un momento in cui il comparto ha bisogno di strumenti semplici e affidabili per operare con serenità.”I vantaggi per le imprese associate sono numerosi, difatti, lInoltrerispetto al tariffario pubblico e una riduzione del 50% sulle eventuali maggiorazioni in caso di eventi svolti nel periodo gennaio-aprile 2025 senza regolare permesso, qualora l’impresa aderisca all’accordo nei tempi e nelle modalità previste.Prosegue Pasca – “Questa è una risposta concreta al cambiamento in atto. Il passaggio da LEA a Soundreef nella gestione diretta dei diritti d’autore ha generato nei mesi scorsi un comprensibile clima di incertezza tra gli operatori del settore. Grazie a questo accordo, SILB-FIPE fornisce una risposta chiara, strutturata e vantaggiosa