Mercedes-Benz argina la crisi: vendite 4° trimestre in recupero

(Teleborsa) - Le, nel quarto trimestre del 2024, sono, con una quota di mercato di fascia alta che raggiunge il 15,9%. Sono stati vendute nel trimestre 625.800 auto e furgoni, che portano le, leggermente al di sotto dell'anno precedente, in un contesto di mercato globale difficile."Nel 2024, Mercedes-Benz ha dimostrato ancora una volta la forza del nostro marchio e la profondità della nostra ampia offerta di prodotti", ha affermato, presidente del consiglio di amministrazione, aggiungendo "continuiamo a rafforzare costantemente il nostro portafoglio con la più grande offensiva di prodotto nella storia della nostra azienda a partire da quest’anno con il nuovissimo CLA".Le vendite nel segmento principale aumentano del 6% grazie alla forte performance di GLC e Classe E. Le consegne negli Stati Uniti sono aumentate del 9%. Le vendite di veicoli ibridi plug-in aumentano del 13%.vede un quarto trimestre solido, con vendite in aumento del 16% su base trimestrale, nonostante il bilancio dell'anno chiuda in negativo.Le vendite diinvece sono aumentate su base trimestrale a 520.100 unità, sui livelli dell’anno precedente, chiudendo il 2024 a 1.983.400 veicoli.