Audi, consegne in calo del 12% nel 2024. Male in Germania

(Teleborsa) -, casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Volkswagen, hain tutto il mondo nel. Oltre 164.000 di questi erano modelli completamente elettrici.Le ragioni del(8 percento per i modelli completamente elettrici) rispetto all'anno precedente sono "le difficili condizioni economiche, un mercato intensamente competitivo e una disponibilità limitata di parti", si legge in una nota. Inoltre, il nuovo portafoglio prodotti sta avendo un impatto solo gradualmente sui volumi di vendita globali."L'anno 2024 è stato parte di unamentre ci muoviamo verso il nostro nuovo portafoglio prodotti - afferma il- Anche le incertezze economiche globali e la concorrenza intensificata hanno plasmato l'anno passato. Nonostante queste sfide, siamo convinti che raggiungeremo i nostri obiettivi a lungo termine. Con una chiara tabella di marcia per prodotti e tecnologie, Audi sta sistematicamente ringiovanendo il suo portafoglio prodotti con oltre 20 nuovi modelli nel 2024 e nel 2025".Audi ha consegnato più di 164.000ai clienti in tutto il mondo (-8%) nel 2024. La domanda è stata particolarmente forte per l'Audi Q4 e-tron, con quasi 108.000 unità consegnate a livello globale. Dal suo lancio sul mercato nel terzo trimestre, la nuova Audi Q6 e-tron ha registrato quasi 15.000 consegne. Oltre ai modelli completamente elettrici, l'Audi Q5 (298.000 unità), l'Audi A6 (244.000 unità) e l'Audi Q3 (215.000 unità) hanno venduto particolarmente bene.Con circa 466.000 veicoli, il numero di consegne in(esclusa la Germania) è stato di quasi il 6 percento inferiore rispetto all'anno precedente. In, Audi ha consegnato oltre 198.000 auto (-21 percento). Questa cifra include circa 22.000 veicoli completamente elettrici (-33 percento). Inha consegnato oltre 67.000 unità (+1 percento), inclusi circa 3.000 veicoli elettrici (+7 percento).In, Audi ha venduto poco meno di 241.000 veicoli (-13 percento) nel 2024, di cui quasi 29.000 completamente elettrici (-6 percento). Nel, descritto come "fortemente competitivo", Audi ha consegnato ai clienti un totale di oltre 649.000 auto. Ciò rappresenta un calo di circa l'11 percento rispetto all'anno precedente.