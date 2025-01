Eventi e scadenze: settimana del 13 gennaio 2025

Domenica 12/01/2025

Lunedì 13/01/2025

Brunello Cucinelli

Cleanbnb

Homizy

Unieuro

Martedì 14/01/2025

Gibus

Homizy

Unieuro

Mercoledì 15/01/2025

BlackRock

Citigroup

JP Morgan

Rio Tinto

Wells Fargo

Giovedì 16/01/2025

Bank of America

I Grandi Viaggi

Morgan Stanley

Saccheria F.Lli Franceschetti

U.S. Bancorp

Azimut

Venerdì 17/01/2025

(Teleborsa) -- L'ADSW Summit 2025 è il primo grande evento nel calendario globale della sostenibilità. Sotto il tema "The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress", il summit riunirà leader globali, esperti di clima e responsabili politici per accelerare la transizione verso un'economia sostenibile e promuovere soluzioni interconnesse per la crescita socioeconomica- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali10:45 -- Palazzo Parigi, Milano - Conferenza stampa di ADM - Associazione Distribuzione Moderna, Marca by BolognaFiere e TEHA. Interverranno Valerio De Molli (CEO e managing partner TEHA), Mario Lusetti (Presidente ADM) e Antonio Bruzzone (AD BolognaFiere)16:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i vincitori del concorso per Segretari di Legazione - Corso "Tosca Barucco"- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Asta Medio-Lungo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- CDA: Resoconto Intermedio di Gestione al 30 novembre 2024- Bilancio finanza pubblica della Francia- Nota sull’andamento dell’economia italiana - Nov. e Dic. 2024- Pubblica l'outlook sull'energia- Turismo internazionale dell'Italia- Fortezza da Basso, (Fi) - Alla fiera dell'abbigliamento da uomo ci saranno più di 780 brand che porteranno a Pitti Uomo 107 le loro collezioni autunno inverno 2025 202610:30 -- Roma - Inaugurazione di Piazza dei Cinquecento, riqualificata in occasione del Giubileo dal Gruppo FS con Anas11:00 -- Il Presidente dell'INAPP, Natale Forlani illustrerà presso la Camera dei Deputati (Sala della Regina) il Rapporto 2024 dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. È previsto l’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone11:00 -- L'evento "Investimenti, Innovazione, Credito. I fattori chiave per la crescita sostenibile delle imprese italiane" è organizzato in occasione del rinnovo dell'accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini in visita ufficiale16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari esteri dello Stato di Israele, Gideon Sa’ar20:00 -- Teatro dell'Opera, Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla rappresentazione dell'opera "Tosca" di Giacomo Puccini, in occasione dei 125 anni dalla prima messa in scena- Regolamento BOT- CDA: Esame e approvazione dei Ricavi consolidati al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio (2a convocazione)- Appuntamento: Comunicato Stampa- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'Abu Dhabi Sustainability Week 2025- Quartiere fieristico Bologna Fiere - Unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore. La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l’Associazione della Distribuzione Moderna- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:00 -- Conferenza stampa virtuale per il lancio del Global Risks Report 2025 del World Economic Forum, con il contributo di Zurich e Marsh McLennan in qualità di partner strategici. L’appuntamento offrirà l’opportunità di approfondire con esperti di fama mondiale i principali rischi globali per i prossimi anni11:30 -- Triennale Milano - Conferenza stampa di Sammontana Italia per presentare obiettivi e direzioni strategiche del Gruppo11:30 -- Museo MAXXI, Roma - 80° anniversario di costituzione dell'ANSA alla presenza del Presidente Mattarella15:00 -- Question Time alla Camera15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini17:00 -- L'evento in streaming sarà un momento di confronto sullo stato dell'ecosistema innovativo del nostro Paese insieme a esperti del settore. Verranno analizzati i nuovi dati dell'analisi "EY Venture Capital Barometer", esaminando gli investimenti in startup e scaleup nel 2024- Regolamento Medio-Lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2024- Università Milano-Bicocca - Quinta edizione dell'evento di rilevanza internazionale dedicato a Bitcoin, digital asset e CBDC, organizzato da Università Milano Bicocca, Commissione Europea e Digital Gold Institute. Interverrà con una keynote lecture virtuale, Piero Cipollone- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo10:30 -- UniCredit Tower Hall, Milano - Conferenza stampa per presentare la partnership tra UniCredit e Ferrari. Interverranno Andrea Orcel (CEO UniCredit Group)e Benedetto Vigna (CEO Ferrari)10:30 -- Sede italiana di S&P Global, Milano - L’appuntamento sarà l’occasione per presentare gli Outlook di S&P per il contesto macroeconomico dell’Eurozona e italiano, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario. È inoltre previsto un momento di Q&A con i relatori, in chiusura dell’evento10:30 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali14:30 -- Auditorium GSE, Roma - Evento promosso da AGICI al quale partecipano i rappresentanti delle istituzioni e degli operatori leader della transizione energetica del Paese. Tra gli interventi, il Presidente del GSE e l'AD di AGICI14:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari esteri, della Migrazione e dei Tunisini all'estero della Repubblica di Tunisia, Mohamed Ali Nafti- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2024- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo12:00 -- Appuntamento: Conferenza Stampa di Inizio Anno presso il Park Hyatt Milano- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Bollettino Economico09:15 -- Aula Magna dell’Ateneo, Milano - Inaugurazione dell’anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con il Rettore Elena Beccalli, Leymah Gbowee, Premio Nobel per la Pace 2011 ed Ernest Aryeetey, già Segretario generale dell’African Research Universities Alliance09:30 -- Università Milano-Bicocca - La presentazione si terrà nel contesto della Crypto Asset Lab Conference 2025, evento dedicato a Bitcoin, digital asset e CBDC, organizzato da Università Milano Bicocca, Commissione Europea e Digital Gold Institute11:00 -- Lecce - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione del 70° anno accademico dell'Università del Salento- Scadenza Futures su azioni e Opzioni