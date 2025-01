Macy's, vendite del quarto trimestre inferiori alle aspettative precedenti

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha fornito un aggiornamento sui risultati e le prospettive delfiscale 2024, quello che include il fondamentale periodo natalizio. La società prevede che glidel quarto trimestre 2024 saranno in linea con l'intervallo precedentemente comunicato di 1,40-1,65 dollari, ma che lesaranno pari o leggermente inferiori alla fascia bassa dell'intervallo precedentemente annunciato di 7,8-8,0 miliardi di dollari."La nostra strategia Bold New Chapter continua a guadagnare terreno, mettendoci sulla buona strada per raggiungere il nostro secondo trimestre di miglioramento sequenziale delle vendite comparabili - ha affermato il- Riflettendo la risposta positiva in corso alle prime 50 sedi di Macy's, siamo entusiasti di espandere le iniziative ad altre 75 sedi Macy's nell'anno fiscale 2025. Siamo ben posizionati per creare slancio con una flotta di negozi Macy's più forte".