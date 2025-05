Tokyo piatta appesantita da PIL deludente. Crolla Alibaba dopo i conti

Alibaba

(Teleborsa) -, con il listino giapponese sotto pressione a causa di dati sul PIL sostanzialmente inferiori alle attese (l'economia è diminuita dello 0,7% su base annua nel primo trimestre, molto più delle aspettative di un calo dello 0,2%). Le azioni di, quotate a Hong Kong, sono crollate dopo che il colosso cinese dell'e-commerce ha deluso le aspettative di utili e fatturato per il quarto trimestre fiscale.Sostanzialmente stabile(-0,06%), che continua la sessione sui livelli della vigilia; sulla stessa linea, incolore(+0,15%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. In calo(-0,55%).Poco sotto la parità(-0,52%); sulla parità(+0,13%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,37%; leggermente positivo(+0,5%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,46%, mentre il rendimento deltratta 1,69%.