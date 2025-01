MIT SIM, dimissioni di Gabriele Villa da consigliere e AD

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha comunicato le, con effetto immediato, e dalla carica di Direttore Generale con effetto dal 10 febbraio 2025, per intraprendere nuove opportunità professionali. Gabriele Villa detiene 109.900 azioni MIT SIM, corrispondenti al 5,28% del capitale sociale.Il CdA hain qualità di amministratore non esecutivo.Per far fronte più efficacemente alle attuali esigenze operative, il CdA haalla Presidentee al consigliere. Inoltre il Presidente Corinna zur Nedden ha assunto ad interim la carica di investor relator.Ildi MIT SIM, il cui rinnovo è previsto alla prossima assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2024, risulta pertanto così composto: Corinna zur Nedden, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Natali, consigliere con deleghe a Sales e Marketing, Francesca Martino, consigliere esecutivo, Osvaldo Scalvenzi, Roberto Franzo, Noemi Mondo, Marco Aluigi, Gaia Sanzarello, consigliere indipendente, Donatella de Lieto Vollaro, consigliere indipendente.