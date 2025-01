Giglio, accordo con la cinese SpinQ: nasce il computer quantistico OmniaQuantum

Gruppo Giglio

(Teleborsa) - Il, società quotata su Euronext Milano specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme omniexperience basate sull', ha annunciato un accordo strategico conl'azienda cinese, leader globale nella ricerca e produzione di"Questa cooperazione rappresenta una svolta nel panorama tecnologico: per la prima volta, le potenzialità del calcolo quantistico saranno disponibili per aziende, università e ricercatori di tutto il mondo tramite, ad un prezzo consumer, da oggi in vendita distribuito da Giglio Group, ha sottolineato l'azienda in una nota.I primi computer sono stati venduti all’e all’e sono in corso altre importanti trattative, ha specificato il Gruppo."Con questo accordo storico, Giglio Group si posiziona al centro della rivoluzione tecnologica e digitale. La partnership con SpinQ è cruciale per il panorama tecnologico italiano ed europeo. L'Italia e l'Europa non possono rimanere ai margini dell'evoluzione quantistica, una tecnologia centrale per ogni business. Grazie ad OmniaQuantum, rendiamo il calcolo quantistico già accessibile a tutti, permettendo alla ricerca, all’istruzione e al business di entrare nella nuova era digitale. Grazie alla sua collaborazione con partner strategici, tra cui le Università, Confagricoltura e Trenitalia, Giglio Group consolida la sua leadership tecnologica ed il suo ruolo centrale nel futuro del sistema economico e digitale italiano", ha commentato, Amministratore Delegato di Giglio Group.