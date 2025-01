Gruppo Volkswagen, consegne in calo del 2,3% nel 2024. Pesa la Cina

Volkswagen

(Teleborsa) - Il Gruppoharispetto all'anno precedente (9,24 milioni di veicoli). La crescita in Nord America (+6 percento) e Sud America (+15 percento) è stata compensata da consegne costanti in Europa (-0,1 percento) e cali in Cina (-10 percento)."In un, abbiamo consegnato un totale di 9 milioni di veicoli nel 2024 - ha commentato il- Sulla strada per diventare leader della tecnologia automobilistica, abbiamo introdotto più di 30 nuovi modelli con numerose innovazioni, tra cui molti veicoli completamente elettrici. Nel segmento dei veicoli completamente elettrici, il Gruppo Volkswagen è di gran lunga il leader di mercato in Europa. Questo ci rende orgogliosi e allo stesso tempo ci sprona".Il Gruppo ha registrato 744.800 consegne di veicoliin tutto il mondo, in calo del 3,4 percento rispetto all'anno precedente (771.100 veicoli). La quota BEV dell'8,3 percento per l'intero anno è al livello dell'anno precedente, con più BEV consegnati in Cina (+8 percento) e molti meno negli Stati Uniti (-30 percento). Volkswagen rimane di gran lunga leader del mercato BEV in Europa nonostante le consegne inferiori (quota di mercato intorno al 21 percento). La quota BEV raggiunge il punto massimo del 9,5 percento in tutto il mondo nel quarto trimestre, mentre le consegne BEV in Europa sono aumentate in modo significativo nello stesso periodo nonostante il difficile contesto di mercato in Germania (+18 percento).Inoltre, ha segnalato 270.000 consegne di veicoliin tutto il mondo, circa il 5 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.