Skoda, fatturato primo trimestre sale a 7,3 miliardi di euro. Margine operativo stabile

Volkswagen

(Teleborsa) -, marchio del gruppo tedesco, ha consegnato 238.600 veicoli neldel 2025, con un aumento dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con 36.900 unità, le consegne di modelli completamente elettrici e ibridi plug-in sono più che raddoppiate.Il marchio ha generato undi 7,259 miliardi di euro (+10,4%). Ilè salito a 546 milioni di euro, con un margine operativo stabile del 7,5%."Skoda Auto ha consolidato la sua performance nel 2024, l'anno finanziario di maggior successo di sempre, con un primo trimestre 2025 solido - ha commentato, Membro del Consiglio di Amministrazione per Finanza, IT e Affari Legali, SKODA Auto - Questo risultato è stato ottenuto in particolare grazie alla continua elevata domanda dei nostri prodotti e alla nostra attenzione sistematica all'efficienza dei costi"."Allo stesso tempo, stiamodi motori a combustione interna efficienti, ibridi plug-in ottimizzati e veicoli completamente elettrici, dell'implementazione di progetti di intelligenza artificiale e delle sinergie esistenti all'interno del Brand Group Core - ha aggiunto - Restiamo impegnati nel nostro obiettivo di guidare la trasformazione dell'industria automobilistica verso la mobilità elettrica, all'interno del nostro marchio, nel nostro mercato interno della Repubblica Ceca, in Europa e oltre. Per questo motivo, ci stiamo impegnando al massimo per garantire una solida base per i futuri investimenti, in modo da poter aiutare la nostra azienda a rafforzarsi ulteriormente".