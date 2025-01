GVS completa l’acquisizione del business whole blood di Haemonetics

Haemonetics

(Teleborsa) - GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety ha annunciato oggi di aver completato con successo l’acquisizione deldiIl prezzo di acquisto corrisposto al closing, che riflette il meccanismo di aggiustamento del prezzo e soggetto a potenziali ulteriori aggiustamenti in conformità con i termini dell’accordo di acquisizione, è pari a 43,5 milioni di dollari, corrispondenti a 42,3 milioni di euro al tasso di cambio odierno, su base cash free / debt free, e include ilrelativo al business whole blood e la proprietà immobiliare dellodiOltre al prezzo di acquisto, un importo massimo di 22,5 milioni di euro è pagabile entro febbraio 2029 in diverse tranche annuali, come precedentemente comunicato. Il consolidamento dell'acquisizione sarà incluso nei dati finanziari di GVS a partire dalla data del closing.