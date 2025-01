L'Anm in protesta all'apertura dell'anno giudiziario

(Teleborsa) - Unasono in programma per, attualmente in discussione alla Camera. L’annuncia, con una prima azione simbolica prevista durante le cerimonie di apertura dell’anno giudiziario a fine gennaio. In contemporanea, potrebbe partire la prima votazione alla Camera sul disegno di legge Nordio.Il presidente dell’Anm,sottolinea che la protesta non sarà un atteggiamento di chiusura, ma un contributo al dibattito pubblico, utile anche in vista di un possibile referendum: "Vogliamo che la scelta sia quanto più consapevole. Lae rompe un equilibrio costituzionale che ha garantito la democrazia per decenni".Il comitato direttivo del sindacato delle toghe deciderà le modalità della mobilitazione in un incontro previsto sabato prossimo. Parallelamente, a fine mese, l’Anm terrà le elezioni per rinnovare i propri vertici.L’Anm critica anche il nuovo applicativo per il processo penale telematico, definendolo un, lamenta: "Il ministero ha ignorato le indicazioni del Csm e avviato il progetto, mostrando una preoccupante mancanza di conoscenza delle norme processuali."Altre perplessità emergono sulla norma che. "Creare un segreto nel nome della riservatezza è una deriva pericolosa," avverte Santalucia, aggiungendo che la trasparenza è una garanzia fondamentale per il rispetto dei diritti.