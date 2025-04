Pirelli respinge la protesta di Sinochem: valutazioni su controllo società corrette

Pirelli

(Teleborsa) -ha respinto la dichiarazione di Marco Polo International Italy e ha confermato la correttezza dellecondotte dal management e approvate dal Consiglio di Amministrazione.In particolare, la holding d'investimento che raggruppa i soci cinesi guidati da, aveva espresso "profondo disappunto e ferma opposizione" all'informativa votata a maggioranza del CdA di Pirelli, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, in cui si dichiara venuto meno ildella società.In una nota Pirelli ha ricordato che anche a seguito del provvedimento, "il Consiglio di amministrazione era chiamato a svolgere una valutazione circa la permanenza del controllo ai sensi dell’IFRS10 in conseguenza dell’adozione del DPCM del 16 giugno 2023 e a darne evidenza nelle".Pirelli ha aggiunto che la valutazione e le relative conclusioni sono dettagliatamente riportate nelladegli amministratori al bilancio che sarà resa disponibile entro il prossimo 30 aprile."Va ricordato peraltro che il Cda ha votato quanto proposto dal management, che nel 2024 ha ottenuto i migliori risultati del settore Tyre. Ilha definito una rete di misure complessivamente operanti a tutela dell’autonomia di Pirelli & C. Spa e del suo management. Management non nominato dall’azionista Sinochem e la cui autonomia e continuità sono a tutela della cultura industriale Pirelli", ha concluso l'azienda.