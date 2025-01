Media, Nielsen: mercato pubblicitario +0,4% a novembre

(Teleborsa) - Il mese di novembre registra un rallentamento della crescita degli investimenti pubblicitari, con una performance del mercato praticamente stabile (+0,4%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente che aveva comunque evidenziato un incremento del 5,3%. È quanto emerge dai. Questi vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese a +0,4%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo cumulato a +4,5%."Una crescita più contenuta nell'ultima parte dell'anno era peraltro prevedibile, visto l'andamento particolarmente positivo che abbiamo registrato nei mesi estivi (media Giu.-Ago +10%) e legato alle opportunità d'investimento offerte dai grandi eventi sportivi", dichiara, che avevano sostenuto la robusta crescita "estiva" (media Giu/Ago rispettivamente 55,9% e 27,7%), registrano infatti una contrazione significativa a novembre (rispettivamente -10% e -5,6%.) e passano il testimone ad alcuni settori che risultano essere particolarmente performanti a novembre confermando la congiuntura positiva del mercato pubblicitario:(+11,4%),(+17%) e(+18,2%).Relativamente ai singoli mezzi,a novembre e +8,3% nel periodo cumulato. In calo a novembre iche segnano rispettivamente un -11,6% (periodo cumulato -7,9%) e -11,3% (periodo cumulato -4,1%). Laè flat a novembre, 0,1%, mentre resta in positivo il periodo cumulato +4,2%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnel periodo cumulato 2024 chiude con un +3,5% (+2,1% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).