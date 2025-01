Sicily by Car inizia a operare in Spagna con ufficio di noleggio a Ibiza

Sicily by Car

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, ha annunciato l'inizio dell'operatività della controllata "Sicily by Car Spain S.L.", mediante l'. Tale sede operativa disporrà di una flotta di circa 600 vetture.Dopo l'avvio dell'attività nell'isola di Ibiza l'obiettivo del Gruppo SBC è l', replicando il modello italiano di presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica."La Spagna rappresenta il quinto paese europeo (dopo Italia, Albania, Croazia e Portogallo) in cui la società opera direttamente - dice l'- Proseguiamo quindi anche nel 2025 la valutazione di nuove occasioni di espansione sia nel Paese Iberico che in altri Paesi target per la nostra presenza in Europa".