BoE, Taylor: siamo nell'ultimo mezzo miglio sull'inflazione, è tempo di ridurre i tassi

(Teleborsa) - ", ma con l'indebolimento dell'economia, è tempo di riportare i tassi di interesse verso la normalità per sostenere un atterraggio morbido. È questa logica che mi ha convinto a votare per un taglio dei tassi di interesse a dicembre". Lo ha affermato il professore, membro esterno del Monetary Policy Committee (MPC) della Bank of England (BoE) nel suo primo discorso nel ruolo."Andando avanti, posso anche dire che il MPC nel suo complessoe collettivamente li valuteremo e osserveremo attentamente, leggendo i dati e ascoltando mentre andiamo in giro per il paese", ha aggiunto."E, in linea con il nostro mandato, useremo il nostro miglior giudizio per adattare la politica se necessario per adempiere al nostro mandato - ha detto Taylor - Il nostro compito principale è riportare l'inflazione all'obiettivo in modo tempestivo edi inflazione. Ma dobbiamo anche rimanere attenti a possibili compromessi e alla necessità di evitare un'eccessiva volatilità dell'output".