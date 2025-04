Trump: Powell deve abbassare tassi, sua fine non può arrivare abbastanza in fretta

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - "Si prevede che la BCE taglierà i tassi di interesse per la settima volta, eppure,della Fed, che è sempre TROPPO TARDI E SBAGLIATO, ha pubblicato ieri un rapporto che è stato l'ennesimo, e tipico, completo "pasticcio"!". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti,, sul suo social network Truth (parti in maiuscolo e punti esclamativi compresi)."I prezzi del petrolio sono in calo, i generi alimentari (persino le uova!) sono in calo e gli Stati Uniti stanno DIVENTANDO RICCHI CON I DAZI - ha aggiunto - "Too Late" avrebbe dovuto abbassare i tassi di interesse, come la BCE, molto tempo fa, ma dovrebbe certamente abbassarli ora. La".Non è chiaro se il post intendesse riferirsi alladi Powell o se Trump stesse cercando di rimuovere Powell dalla carica di presidente.Ieri Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha nuovamente sottolineato che la banca centrale deve garantire che i dazi non inneschino un aumento più persistente dell'inflazione. "Il nostro obbligo èe garantire che un aumento una tantum del livello dei prezzi non diventi un problema di inflazione persistente", ha dichiarato all'Economic Club di Chicago.Le osservazioni di ieri rafforzano un messaggio che Powell ha ripetutamente sottolineato nelle ultime settimane: i funzionari della Feddi riferimento della banca centrale."Continuando a prestare attenzione al lato dell'inflazione del mandato della Fed, ha nuovamente respinto la valutazione di mercato di una pronta risposta di politica monetaria ai segnali di un peggioramento delle prospettive di crescita", hanno scritto gli analisti didopo l'intervento di ieri di Powell.