Corte dei conti europea: abitanti delle città Ue soffrono ancora di inquinamento atmosferico e acustico

(Teleborsa) - L'continua a rappresentare unaper lanell'UE, avverte un rapporto pubblicato oggi dalla(ECA). Lesono troppo rumorose e l'inquinamento atmosferico rimane troppo elevato, nonostante i miglioramenti. Questo è motivo di particolare preoccupazione, affermano i revisori, poiché l'UE e i suoi Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi per soddisfare gli standard più severi negli anni a venire.Tre quarti dei cittadini dell'UE vivono in aree urbane e sono quindi particolarmente esposti all'inquinamento atmosferico e acustico. L'inquinamento atmosferico uccide almeno 250.000 persone ogni anno in Europa, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente. Inoltre, l'esposizione a lungo termine a livelli eccessivi di rumore può avere, come disturbi del sonno, ansia, deterioramento cognitivo e problemi di salute mentale, con conseguenti 48.000 nuovi casi di malattie cardiache e 12.000 morti premature in Europa ogni anno. L'UE ha introdottoper proteggere i suoi 450 milioni di cittadini dall'inquinamento atmosferico e acustico. La Commissione europea afferma inoltre di aver mobilitatoper il 2014-2020 eper il 2021-2027 per sostenere gli obiettivi di aria pulita ."Ci sono stati sviluppi positivi nella lotta all'inquinamento urbano. Tuttavia, sarebbe un grosso errore adagiarsi sugli allori – ha affermato, Membro dell'ECA responsabile dell'audit –.L'UE e i suoi Stati membri devono rendersi conto che obiettivi ambiziosi non possono essere raggiunti senza un notevole sforzo aggiuntivo".riconoscono che la qualità dell'aria è migliorata complessivamente nell'UE. Tuttavia, avvertono che l', in particolare la concentrazione di biossido di azoto (NO2) causata da automobili e camion, rimane un problema importante. Nel 2022, 10 Stati membri superavano ancora l'attuale limite UE per il biossido di azoto (NO2 ) . Poiché gli standard UE sulla qualità dell'aria diventeranno presto più severi, le città dell'UE dovranno aumentare i loro sforzi per soddisfare i nuovi standard UE se vogliono avvicinarsi alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) .Ilè l'altra faccia dell'inquinamento urbano, e spesso viene trascurato. I revisori concludono che valutare i progressi nella riduzione di questo tipo di inquinamento nell'UE è praticamente impossibile. La maggior parte degli Stati membri presenta lacune e ritardi nel monitoraggio del rumore, il che significa che non è possibile stabilire una tendenza. I dati suggeriscono che è improbabile che l'obiettivo di rumore a inquinamento zero per il 2030, ovvero una riduzione del 30% del numero di persone danneggiate dal rumore dei trasporti, venga raggiunto. Le stime mostrano che diminuirà del 19% nella migliore delle ipotesi e, nello scenario peggiore, potrebbe addirittura aumentare del 3% entro il 2030.Il fatto è che lehanno difficoltà ad affrontare efficacemente l'inquinamento atmosferico e acustico. Le ragioni di ciò vanno dal cattivo coordinamento da parte delle autorità alla discutibile efficacia delle misure, per non parlare della resistenza locale contro di esse. Prendiamo, ad esempio, le("assi"), dove pedoni e ciclisti hanno la precedenza sulle auto. I revisori hanno scoperto che apportano benefici alla gente del posto, ma peggiorano la qualità dell'aria e i livelli di rumore nelle strade circostanti. Allo stesso modo, le zone a basse emissioni, che aiutano a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, sono una questione sempre più delicata. Ad esempio, i tentativi di introdurle a Barcellona e Cracovia hanno incontrato sfide legali per motivi di discriminazione o limitazioni alla libera circolazione, che hanno portato alla riduzione o al rinvio della misura.La Corte dei conti ha inoltre riscontrato che ladella Commissione europea è lunga e non sempre efficace nel far sì che le città sottoposte a audit rispettino le norme dell'UE in materia di inquinamento atmosferico e acustico.