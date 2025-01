Fed, Beige Book: preoccupazioni per effetti su economia di politiche su immigrazione e dazi

(Teleborsa) - L'attività economica statunitense è continuata ad aumentare alla fine del 2024, ma gli operatori erano, come i cambiamenti nella politica di immigrazione. È quanto emerge daldi gennaio 2025 della Federal Reserve, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria.nei dodici distretti della Federal Reserve a fine novembre e dicembre - si legge nel documento - La spesa dei consumatori è aumentata moderatamente, con la maggior parte dei distretti che ha segnalato forti vendite natalizie che hanno superato le aspettative".La produzione è "diminuita leggermente in termini netti e diversi distretti hanno affermato che i produttori stavano".L'attività immobiliare residenziale è rimasta invariata nel complesso, poiché glihanno continuato a frenare la domanda.Le condizioni agricole sono rimaste deboli nel complesso, mentre laha ridotto le scorte di uova e ha fatto salire i prezzi."Più contatti erano ottimisti sulle prospettive per il 2025 rispetto a quelli pessimisti, sebbene i contatti in diversi distretti abbiano espresso preoccupazioni sul fatto che isull'economia", viene sottolineato.Per quanto riguarda il mercato del lavoro, ", con sei distretti che hanno segnalato un leggero aumento e sei che non hanno segnalato cambiamenti". Viene sottolineato che "i contatti in più settori hanno notato difficoltà nel reperire lavoratori qualificati e le segnalazioni di licenziamenti sono rimaste rare. Tuttavia, i contatti in alcuni distretti hanno espresso maggiore incertezza sulle loro future esigenze di personale.Sul fronte dell'inflazione, il Beige Book evidenzia che "i, con tassi di crescita che vanno da stabili a moderati. I contatti nella maggior parte dei distretti hanno segnalato modesti aumenti nei prezzi di vendita, anche se ci sono stati casi di prezzi stabili o in calo, in particolare nei settori della vendita al dettaglio e della produzione".I contatti "si aspettavano che i prezzi continuassero a salire nel 2025, con alcuni che hanno notato il", viene sottolineato.