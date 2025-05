USA, inflazione prevista in crescita ad aprile ma impatto dazi limitato

(Teleborsa) - L'ha, dopo un'inaspettata flessione il mese precedente, con l'aumento dei dazi - in particolare sui prodotti cinesi - che ha iniziato a incidere sui prezzi, anche se gli effetti delle nuove politiche dell'amministrazione USA devono ancora mostrarsi appieno.Secondo il consensus degli analisti, l'indice dei prezzi al consumo statunitense dovrebbe aumentare dello 0,3% surispetto a marzo, dopo il calo dello 0,1% del mese precedente. Su, la previsione è di un aumento del 2,4%, uguale al mese precedente e il livello più basso da marzo 2021, prima dell'impennata dell'inflazione.L'- che esclude le categorie, spesso volatili, di alimentari ed energia - è previsto al +0,3% su mese (contro il +0,1% del mese precedente) e al +2,8% su anno (uguale al mese di marzo).È probabile che il forte aumento dei dazi inizi a riflettersi sui prezzi dei beni,, come elettronica, articoli sportivi e abbigliamento, ma l'impatto inflazionistico dei dazi richiederà probabilmente alcuni mesi per manifestarsi, in parte a causa dell'anticipo delle importazioni prima dell'introduzione dei dazi.Alcune aziende hanno infattii, il che ha concesso loro un certo margine di manovra per attendere e vedere se i dazi rimarranno in vigore prima di adeguare i prezzi."Prevediamo che i dazi stimoleranno leggermente l'inflazione al consumo ad aprile, principalmente attraverso l'aumento dei prezzi delle auto - commentano gli analisti di Bank of America -e significativo a causa delle modifiche tariffarie introdotte a partire dal 2 aprile".Sul fronte macroeconomico, l'attenzione non sarà solo sull'inflazione. Giovedì saranno pubblicati negli Stati Uniti anche i dati sullee sull'indice dei, mentre venerdì saranno pubblicati i dati sulla, tutti potenzialmente influenzati dall'aumento dei dazi. I dati sui consumi personali negli Stati Uniti hanno finora mostrato una certa resilienza, nonostante la debolezza del sentiment dei consumatori.