Fed, Powell avverte sui dazi: potrebbero avere impatto economico oltre attese

(Teleborsa) - La Fed potrebbe trovarsi in uno scenario in cui i suoi mandati sono in tensione. Lo ha detto il, ammettendo che i dazi potrebbero causare un'inflazione temporanea e che potrebbero avere un impatto economico maggiore delle attese.La Fed, ha spiegato il banchiere, è obbligata a mantenere leancorata, sottolineando che non si può avere un mercato del lavoro forte senza la stabilità dei prezzi.Quanto all'economia "è solida", ha affermato Powell, "nonostante l'aumento dell'incertezza e dei rischi al ribasso". Al momento, ha aggiunto, la Fed è "ben posizionata per attendere maggiore chiarezza" prima di valutare azioni sullae sui tassi.