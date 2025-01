Rc auto, Ivass: a novembre prezzo medio stabile a 416 euro

(Teleborsa) - L'indagine dell', l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, suisottoscritti nel mese diha rileva che ilè rimasto sui livelli di ottobre a 416 euro, in aumento su base annua del 6,6% (ad ottobre 2024 l’aumento era stato del 7,2%) in termini nominali (+5,3% in termini reali)., le province italiane registrano incrementi di prezzo su base annua compresi tra il +2,3% die il +10,5% di, mentre il differenziale di premio traè di 258 euro, in aumento del 4,2% su base annua (ad ottobre 2024 la variazione annua del differenziale era stata del +11,7%) e in riduzione del 42,7% rispetto allo stesso mese del 2014.Per gli assicurati inl’aumento su base annua del prezzo medio è del 6% mentre per quelli appartenenti a classi di merito peggiori l’incremento è del 9%.