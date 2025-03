Ivass, Rc Auto: a dicembre aumenta il premio medio

(Teleborsa) - Dopo due mesi di stabilità, a dicembre 2024 il. Secondo i dati diffusi dall', il premio medio nel mese di dicembre si èSu base annua, l’aumento nell'ultimo trimestre del 2024 è stato del +6,6% in termini nominali e del +5,3% in termini reali. Il premio medio supera così i livelli pre-pandemia (404 euro nel 2019), ma rimane inferiore del 12,2% rispetto al quarto trimestre del 2014.L'analisi dell'Ivass evidenzia checon incrementi compresi tra il +3,0% e il +10,3%.Inoltre, un terzo delle province ha visto un incremento del premio medio superiore alla media nazionale. Il divario di prezzo tra Napoli e Aosta è pari a 262 euro, con un aumento dell'8,6% rispetto all'anno precedente, ma in calo del 41,5% rispetto al 2014.ha criticato duramente questi rincari, ritenendoli immotivati e scollegati dall'andamento degli incidenti stradali e dai costi di riparazione. Ilha sottolineato che nel 2024 gli incidenti stradali in Italia sono diminuiti del 4,3% rispetto al periodo pre-pandemia, con un calo delle vittime (-6,8%) e dei feriti (-8%)."La stessa Ivass ha recentemente confermato che– continua Melluso – È dunque urgente una riforma strutturale del settore che garantisca maggiore concorrenza, più diritti per gli assicurati e trasparenza nelle procedure di risarcimento. Serve inoltre unache svolga finalmente il ruolo per cui è stata istituita: tutelare concretamente gli interessi e i diritti dei consumatori".