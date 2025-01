Studio di WeAsset, Economia circolare: cresce il ricorso al noleggio dei beni strumentali usati da parte delle aziende

(Teleborsa) - L’sono i motori principali di un mercato in espansione: quello dei, stimato tracon una crescita annua tra il 5% e l’8%. Questo settore si colloca al centro dell’economia circolare, offrendo soluzioni che prolungano la vita dei beni, ottimizzano le risorse e riducono gli sprechi. Si rivolge sia alle piccole e medie imprese (Pmi), pilastro del sistema produttivo italiano, sia alle grandi aziende che adottano modelli sostenibili. Tra i settori maggiormente coinvolti figurano macchine utensili, automazione industriale, tecnologie mediche, energie rinnovabili e IT, secondo un’analisi disocietà del Gruppo Domorental che promuove il noleggio operativo basato su rigenerazione e riutilizzo.Il mercato beneficia di un contesto economico e normativo favorevole, con un valore stimato tra i 5 e i 10 miliardi di euro e tassi di crescita annui tra il 5% e l’8%. Nel 2024, solo(+10% rispetto al 2023) per un valore di 770 milioni di euro (+13,4% secondo Assilea). Nonostante gli incentivi come i piani Transizione 4.0 e Sabatini riguardino solo beni nuovi, il noleggio di usati rappresenta un’opzione strategica per innovare le linee produttive a costi competitivi.In Italia, i macchinari industriali hanno mediamente dai 12 ai 15 anni, con punte di oltre 20, compromettendo efficienza e sostenibilità. Anche nel campo dell’automazione e dell’ICT,riducendo la competitività e aumentando i costi. Rigenerare questi impianti attraverso il refurbishing diventa essenziale per allungare il ciclo di vita dei beni, ridurre l’uso di materie prime e abbattere l’impatto ambientale. Le previsioni per il mercato globale dei dispositivi rigenerati indicano una crescita annua superiore all’11% anche nel 2025, confermando un trend positivo.Il noleggio di beni usati contribuisce agli, rispondendo alla domanda di sostenibilità e promuovendo la gestione responsabile delle risorse., che misura e compensa l’impronta di CO2 lungo l’intera filiera produttiva, in linea con gli standard europei (Direttiva UE 95/2014). Questa soluzione sostiene aziende e Pmi nel coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale, trasformando un’esigenza economica in una scelta strategica per il futuro."Abbiamo lavorato intensamente su questa idea - dichiara Claudio Mombelli, ceo di WeAsset e del Gruppo Domorental. - Il nostro obiettivo è offrire soluzioni flessibili e personalizzate, capaci di ridurre i costi aziendali fino al 40% rispetto all'acquisto di beni nuovi. Allo stesso tempo, puntiamo a promuovere la sostenibilità attraverso l’utilizzo di macchinari rigenerati e la certificazione Carbon Cancelling. Questo approccio, che integra principi di economia circolare, è in linea con la mission di Domorental, impegnata a favorire modelli di business che massimizzano l’uso delle risorse e un’economia basata sull’accesso ai beni e servizi, piuttosto che sulla proprietà. Vogliamo introdurre un cambiamento positivo, che si traduca in maggiore efficienza, minori sprechi e un futuro più sostenibile".