USA, FTC cita in giudizio Deere per restrizioni alla riparazione delle attrezzature

Deere & Company

(Teleborsa) - La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti, insieme ai procuratori generali dell'Illinois e del Minnesota, hail produttore di attrezzature agricoleper il suodelle attrezzature per gli agricoltori, privandoli al contempo della possibilità di effettuare riparazioni tempestive su attrezzature agricole essenziali, compresi i trattori.La denuncia della FTC sostiene che,, le pratiche illecite di Deere hanno limitato la capacità degli agricoltori e dei fornitori di riparazioni indipendenti di riparare le attrezzature Deere, costringendo gli agricoltori a fare affidamento sulla rete di concessionari autorizzati Deere per le riparazioni necessarie.Questa pratica di controllo sleale hadi Deere su attrezzature e parti agricole, aumentando il suo business di parti di riparazione e gravando gli agricoltori con costi di riparazione più elevati, sostiene la denuncia della FTC."Le restrizioni illegali alle riparazioni possono essere devastanti per gli agricoltori, che contano su riparazioni convenienti e tempestive per raccogliere i loro raccolti e guadagnare il loro reddito - ha affermato la presidente della FTC Lina Khan - L'azione della FTC di oggi cerca di garantire che gli agricoltori in tutta America siano, riducendo i costi, prevenendo ritardi rovinosi e promuovendo una concorrenza leale per le officine di riparazione indipendenti".