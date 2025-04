FMI: Italia nel mirino per la flat tax sul lavoro autonomo

(Teleborsa) - Lain Italia è tra i meccanismi a finire nel mirino delNel suo ultimoil rapporto semestrale sui conti pubblici, pubblicato in occasione delle assemblee primaverili, l'istituzione di Washington rileva che in generale le economie avanzate in cui la popolazione sta invecchiando dovrebbero ", puntando ad "ampliare la base imponibile" mentre vanno perseguite politiche del lavoro mirate sugli attivi, migranti inclusi.E secondo il Fmi, questo ampliamento della base imponibile "puo' comportare, qui lo studio cita Spagna, Gran Bretagna e Usa, oppure un aumento progressivo delle imposte sul reddito (Usa), o anche "l'eliminazione delle imposte fisse sul lavoro autonomo", su cui il Fiscal Monitor indica l'Italia.Per l'Unione europea, poi, gli aumenti permanenti della spesa per la difesa (RearmEU) dovrebbero essere accompagnati da piani di finanziamento credibili che spieghino come saranno finanziati questi aumenti, secondo il Fmi servono misure che combinino "a seconda dello spazio fiscale disponibile nel Paese".