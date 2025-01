CAB Payments intende ridurre l'organico di circa il 20%

CAB Payments

(Teleborsa) -, società quotata a Londra e specializzata nei pagamenti transfrontalieri business-to-business nei mercati emergenti,ha avviato un, con l'obiettivo strategico di migliorare la leva operativa mentre guida livelli di crescita più elevati. Ciò fornirà crescita da una base di costi più opportunamente allineata alle sue priorità strategiche e operative, si legge in una nota.Dall'aggiornamento commerciale di ottobre 2024, la società hada un dollaro più forte, dalla riduzione dei flussi di aiuti e dall'incertezza politica che ha influenzato la domanda di pagamenti transfrontalieri, incidendo sia sul volume dei clienti che sul margine. Questa tendenza è continuata per tutto il quarto trimestre e la società non ha beneficiato di un consueto aumento stagionale dei ricavi nella seconda metà del 2024.del Gruppo per il 2024 sono cresciuti di circa il 7% a 37,2 miliardi di sterline, nel contesto dei flussi di pagamento SWIFT in tutto il mercato in tutto il mondo in calo del 4% anno su anno e dei flussi nel suo mercato principale dell'Africa subsahariana in calo del 2%.Prevede che ilper l'anno finanziario conclusosi il 31 dicembre 2024 sarà di circa 105 milioni di sterline (2023: 137 milioni di sterline) con una performance nella seconda metà del 2024 in leggero calo rispetto alla prima metà.