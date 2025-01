Intercos, Kepler avvia copertura con Buy: forte posizionamento competitivo

Intercos

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hasul titolo, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, con una" e undiper azione (per un upside potenziale del 26%).Gli analisti apprezzano "ildell'azienda nel settore dell'outsourcing cosmetico B2B, alimentato da una solida reputazione di trendsetter grazie a continue attività di R&S e approfondite attività di marketing strategico". Il settore della bellezza, il mercato sottostante di Intercos, ha dimostrato di essere resiliente e dinamico, con tassi di crescita annui storici del 4-5%, che si prevede saranno replicati nei prossimi anni. Si prevede che la produzione esternalizzata crescerà ancora più rapidamente (+1-2pps) con l'aumento della domanda di partner completi.Il broker francese stima che idi Intercos chiuderanno il 2024 a circa +7% e vede una crescita di circa il 6% e il 7% anno su anno rispettivamente nel 2025 e nel 2026. In particolare, il Q1 2025 dovrebbe mostrare una crescita significativamente superiore al trend, poiché le strutture del gruppo funzioneranno normalmente, rispetto alla brusca interruzione seguita al cyberattacco nel Q1 2024, mentre la base di confronto sarà "normale" per il resto dell'anno.Il miglioramento a livello didovrebbe essere più pronunciato (EBITDA rettificato 2025 +10% anno su anno; margine del 13,8%, +50 bps anno su anno). Nel medio termine, Kepler prevede una normalizzazione del margine nella regione del 14,5%, implicando un margine EBITDA sulle vendite a valore aggiunto di circa 18-18,5%, tra il livello ottimale del 19%+ registrato nel 2018-19 e il minimo del 16,5-17% raggiunto nel 2023-24 a causa del mix aziendale sfavorevole. A livello di, nonostante il significativo aumento di D&A dovuto al piano di capex in corso, prevede che i margini aumenteranno al 9,7%. È probabile che gli oneri finanziari rimangano elevati (circa il 4% del debito lordo), poiché il prestito bancario rinegoziato non beneficerà più dei bassi tassi di interesse pagati sul finanziamento originale del 2019. L'rettificato dovrebbe registrare un CAGR di circa il 10% fino al 2026.Laè destinata a essere inferiore alla media nei prossimi tre anni, poiché la società implementerà un piano di capex per espandere la sua capacità produttiva. La generazione di cassa e gli utili supporteranno comunque undi circa il 34% (in linea con il 2023), il che implica un CAGR DPS del 13% fino al 2026.