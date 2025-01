Target alza guidance su vendite dopo risultati sopra le attese durante le feste

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha comunicato che le(novembre e dicembre 2024) sonorispetto all'anno scorso, riflettendo un aumento delle vendite comparabile del 2 percento e vendite record durante i periodi promozionali del Black Friday e del Cyber ??Monday. Le vendite sono state guidate da un aumento di quasi il 3 percento del traffico, che rappresenta guadagni sia nei negozi che nei canali digitali.Rispetto ai trend di vendita del terzo trimestre, l'azienda ha visto un'durante il periodo di festa, in particolare nell'abbigliamento e nei giocattoli, e ha visto una forza continua nelle categorie di bellezza e frequenza."Il nostro team ha registrato una crescita continua del traffico edurante la stagione delle feste, grazie alla loro attenzione nel servire agli ospiti un'esperienza di acquisto stimolante, facile e gioiosa", ha affermato il CEO Brian Cornell.La società(rispetto alle precedenti aspettative di crescita piatta, superiori alle aspettative degli analisti di una crescita dello 0,2%, secondo i dati di LSEG) e continua ad aspettarsi un utile per azione (EPS) GAAP e rettificato del quarto trimestre di 1,85-2,45 dollari e un utile per azione GAAP e rettificato per l'intero anno di 8,30-8,90 dollari.