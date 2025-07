Digital Bros, Banca Akros alza target price e conferma Neutral

Digital Bros

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato la" e incrementato ilper azione (dai precedenti 13 euro) sul titolo, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan.Gli analisti ha perfezionato le previsioni per l'anno fiscale 2025 (giugno) per riflettere il mix di risultati dei nove mesi e le ultime previsioni al ribasso su Blades of Fire, lanciato a maggio 2025. D'altra parte, hannoalla luce degli interessi concreti della community di gioco su Wuchang: Fallen Feathers, che potrebbe suggerire vendite molto superiori a quelle inizialmente previste.