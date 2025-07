Johnson & Johnson migliora la guidance dopo secondo trimestre sopra le attese

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha chiuso il2025 con una crescita deldel 5,8%, raggiungendo i 23,7 miliardi di dollari, con una crescita operativa del 4,6% e una crescita operativa rettificata del 3,0%. L'utile per azione (EPS) è stato di 2,29 dollari (+18,7%) e l'di 2,77 dollari (-1,8%), superando le aspettative degli analisti che si aspettavano 2,68 dollari per azione, secondo dati LSEG."I solidi risultati odierni riflettono la profondità e la forza del business straordinariamente diversificato di Johnson & Johnson, che opera sia nel settore MedTech che in quello della medicina innovativa - ha dichiarato il- Il nostro portafoglio e la nostra pipeline ci posizionano per una crescita elevata nella seconda metà dell'anno, con approvazioni e richieste di farmaci rivoluzionarie previste in aree come il cancro ai polmoni e alla vescica, la depressione maggiore, la psoriasi, la chirurgia e le patologie cardiovascolari, che prolungheranno e miglioreranno la vita in modo trasformativo".Le solide performance operative e risultati favorevoli sui cambi hanno portato l'azienda addi fatturato per l'intero anno al midpoint di 2 miliardi di dollari al 5,4% e le previsioni di utile per azione (EPS) per l'intero anno di 0,25 dollari, a 10,85 dollari. L'EPS operativo rettificato è aumentato a 10,68 dollari al midpoint.