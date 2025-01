Zurich Italia: dieci anni da Top Employer

(Teleborsa) -ha ricevuto la certificazione “” del Top Employers Institute, affermandosi per il decimo anno consecutivo quale modello di eccellenza nella gestione delle proprie persone. Anche quest’anno Zurich Italia si è posizionata nella fascia top, attestando l’impegno nelle aree di Attraction, Performance e Sviluppo, D&I, Wellbeing e Sostenibilità. Il conferimento delriconferma Zurich come azienda impegnata ad offrire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e a rinnovare le proprie politiche di gestione del personale, tutelandone la crescita e il benessere in un ambiente lavorativo favorevole, rispettoso e innovativo."Sono estremamente orgoglioso di annunciare che, per il decimo anno consecutivo, Zurich Italia ha ottenuto la certificazione di Top Employer. Il nostro impegno costante è rivolto alla promozione di una cultura aziendale che valorizza e sostiene la crescita dei talenti, considerati elementi fondamentali e motore del nostro sviluppo. Siamo convinti che le iniziative intraprese in questa direzione possano guidare il futuro del nostro settore e della società, proponendo un modello che trae forza dalle competenze e dall'unicità di ogni individuo", ha affermato, CEO di Zurich Italia.In un contesto di profondeche coinvolgono anche il mondo del lavoro, Zurich Italia affronta ipiù rilevanti ancorando la propria strategia sulle persone a valori solidi, promuovendo una cultura aziendale basata su fiducia, risultati, benessere e sviluppo dei talenti.I valori disono fondamentali nella cultura aziendale di Zurich: grazie al costante impegno nella valorizzazione dei talenti e nella promozione di una cultura meritocratica oggi oltre il 50% della forza lavoro è femminile, un dato che si riflette anche nei ruoli dirigenziali.Da sempre Zurich pone l'accento sull'importanza di unche favorisca un equilibrio tra vita professionale e personale e che si adatti alle esigenze dei dipendenti, ad esempio tramite l’introduzione di una politica diinclusiva per tutti i genitori, naturali, adottivi o affidatari senza distinzione di genere, offrendo fino a 16 settimane di congedo retribuito al 100%. Ulteriori benefici per i dipendenti sono stati introdotti dal recente rinnovo del Contratto integrativo aziendale che prevede un contributo di 500€ per la nascita o adozione di un figlio e un sostegno per i figli in caso di decesso del genitore dipendente.Consapevole che lae lasono strategiche per il futuro della Compagnia e della società, Zurich supporta i giovani che affrontano sfide crescenti per raggiungere una piena maturità sociale e condizioni di vita soddisfacenti. In questa direzione si muove la Digital Factory del Progetto Generation4Zurich creato con la Fondazione Generation Italy di McKinsey & Company, che mira a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso formazione tecnica, percorsi formativi, mentorship e accompagnamento lavorativo.Con uno sguardo allae all'è nata inoltre l’iniziativa Zurich@School, ideata con il sostegno di Z Zurich Foundation per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo dell'imprenditorialità e della previdenza assicurativa, trasmettendo l’importanza della protezione e gestione del rischio.