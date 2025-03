Zurich lancia la protezione vita attivabile con sole 5 domande

(Teleborsa) - Garantire ilanche in caso di imprevisti dovrebbe essere un gesto naturale, eppure, spesso a causa di processi di sottoscrizione troppo complessi. Per rispondere a una domanda di protezione semplice e accessibile,una polizza temporanea caso morte progettata per eliminare le complessità che spesso scoraggiano la sottoscrizione, offrendo una copertura flessibile e attivabile in pochi passaggi.Il processo di attivazione di Zurich Smart Protection prevede infatti solo, senza necessità di esami medici o documentazione aggiuntiva. Una procedura snella e immediata, pensata per garantire un accesso rapido alla protezione, in tempi ottimali e minimizzando le complessità. Una volta attivata, la polizza consente di scegliere tra sei livelli di capitale assicurato, da 50.000 a 250.000 euro, e quattro opzioni di durata, dai 5 ai 20 anni, adattandosi così alle diverse esigenze delle famiglie. Oltre alla protezione in caso di prematura scomparsa, è inclusa una garanzia infortuni con indennizzo su quattro livelli di gravità, fino a 50.000 euro. Inoltre, per chi desidera un livello di sicurezza ancora più elevato, è possibile aggiungere opzioni di estensione, che permettono di raddoppiare o triplicare il capitale liquidato in caso di decesso per infortunio o incidente stradale.Pensata per garantire la massima accessibilità, Zurich Smart Protection offre un(mensile, trimestrale o semestrale) e beneficia di agevolazioni fiscali, con detrazione al 19% fino a un massimo di 530 euro annui., ha commentato: "Vogliamo continuare a offrire soluzioni concrete per la sicurezza economica delle famiglie. In Italia, la necessità di strumenti di protezione è sempre più sentita, ma il livello di copertura resta inferiore rispetto ad altri mercati europei. Il nostro obiettivo è, che rendano la protezione un gesto essenziale e alla portata di tutti. Grazie alla collaborazione tra la nostra rete agenziale e i consulenti di Zurich Bank, possiamo rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti, aiutandoli a pianificare il futuro con maggiore serenità".La nuova soluzione sarà disponibile attraverso la rete di agenti Zurich e i consulenti finanziari di Zurich Bank, consolidando le sinergie tra le due reti e rafforzando il supporto ai clienti in ogni fase della vita.