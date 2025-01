Borsa, AMF Italia: Fineco, Intesa e Banca Akros al top per volumi intermediati

Fineco

(Teleborsa) - Il(conto proprio, conto terzi e matched principal) deglidi Borsa Italiana è cresciuto del 15,82% nel 2024 rispetto all'anno 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto dell'11,90%. Lo comunica AMF Italia - Associazione Intermediari Mercati Finanziari nella tradizionale analisi sui dati relativi alle transazioni poste in essere dalle proprie Associate.Sul, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati di azioni e diritti sono diminuiti del 9,40% rispetto all'anno 2023, mentre il numero delle operazioni è diminuito del 5,42%.Sul, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati sono cresciuti del 12,25% all'anno 2023, mentre il numero delle operazioni è diminuito del 5,63%. Sul, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati sono cresciuti del 59,69% rispetto all'anno 2023, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 40,13%.Dalla- elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su Euronext Milan Domestic, Euronext Growth Milan ed Equiduct, nonché dagli internalizzatori sistematici eventualmente gestiti - si evidenzia la prima posizione di, con una quota di mercato del 26,67%; seconda, con una quota del 15,11%; Banca Akros terza, con una quota del 10,13%. Nella classifica per numero di operazioni, Fineco evidenzia una quota di mercato del 23,33%; Intesa Sanpaolo del 18,44%; Banca Akros del 9,48%.Dalla- elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, Euronext Access Milan, EuroTLX e Vorvel - si evidenzia la prima posizione di Intesa Sanpaolo, con una quota di mercato del 25,31%; Banca Akros seconda, con una quota di mercato del 23,49%; terza Fineco, con una quota di mercato dell'11,85%. Nella classifica per numero di operazioni, Intesa Sanpaolo evidenzia una quota di mercato del 29,25%; Banca Akros del 17,85%; Fineco del 13,47%.Dalle classifiche riferite ai, si evidenziano le prime posizioni di: Fineco su Euronext Milan Domestic, con il 18,51% del mercato, su Mini Futures su Indice, con il 45,04% del mercato, e Micro Futures su Indice, con il 46,12% del mercato; Intesa Sanpaolo su Euronext Growth Milan, con il 25,09% del mercato, su DomesticMOT, con il 24,26% del mercato, su Euronext Access Milan, con il 48,17% del mercato, su EuroTLX, con il 35,97% del mercato, su SeDeX, con il 57,31% del mercato, e su ETFplus, con il 18,64% del mercato; Banca Akros su EuroMOT, con il 35,11% del mercato;su Futures su Indice, con il 12,46% del mercato; Banca Sella Holding, su Opzioni su Indice, con il 13,20% del mercato;su Opzioni su Azioni, con il 10,83% del mercato;su Futures su Azioni, con il 10,35% del mercato.Dalle classifiche riferite ai, si evidenziano le prime posizioni di:su Euronext Milan Domestic, con il 5,57% del mercato;su Euronext Growth Milan, con il 31,43% del mercato; Banca Sella Holding su DomesticMOT, con il 26,14% del mercato, su EuroMOT, con il 45,67% del mercato, su ETFPlus, con il 5,30% del mercato, su Mini Futures su Indice, con il 3,84% del mercato, e su Micro Futures su Indice, con il 13,73% del mercato; Intesa Sanpaolo su Euronext Access Milan, con il 74,60% del mercato, su SeDeX, con il 43,78% del mercato, su Opzioni su Indice, con il 4,81% del mercato; Fineco su Futures su Indice, con l'1,52% del mercato;su Opzioni su Azioni, con il 5,76% del mercato;su Futures su Azioni, con il 21,48% del mercato.Dalle classifiche riferite ai, si evidenziano le prime posizioni di: Fineco su Euronext Milan Domestic, con il 6,25% del mercato, su Mini Futures su Indice, con il 16,66% del mercato, e su Micro Futures su Indice, con il 21,76% del mercato; Intesa Sanpaolo su Euronext Growth Milan, con il 22,28% del mercato, su DomesticMOT, con il 16,48% del mercato, su Euronext Access Milan, con il 53,57% del mercato, su SeDeX, con il 51,18% del mercato, e su Opzioni su Indice, con l'8,44% del mercato; Banca Akros su EuroMOT, con il 27,87% del mercato; Banca Sella Holding su ETFplus, con il 5,77% del mercato; Morgan Stanley su Futures su Indice, con il 6,00% del mercato; Equita SIM su Opzioni su Azioni, con il 7,16% del mercato; UBS su Futures su Azioni, con il 13,33% del mercato.