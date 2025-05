Intesa Sanpaolo premiata da analisti dopo conti vigilia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il titoloè sotto i riflettori degli analisti, il giorno dopo aver alzato il velo sui conti del primo trimestre, "il migliore di sempre" ed è "ben posizionata per avere successo in ogni possibile scenario", ha detto il CEO Carlo Messina, durante la conference call.Gli esperti dihanno alzato il target price sul titolo portandolo da 5,25 euro a 5,35, confermando la raccomandazione buy; stesso giudizio dacon prezzo obiettivo alzato da 4,90 a 5,30 euro. "Buy" anche per Equita che aumenta del 7% il tp a 5,30 euro.Inoltre,ha incrementato il target di prezzo da 4,90 a 5,50 euro, confermando "overweight"; mentreha limato il target da 6,20 a 6 euro, confermando la raccomandazione a "overweight".conferma la valutazione a "Outperform" e rivede il prezzo a 5,30 euro 5.Intanto a Piazza Affari, il titoloche mostra una lieve flessione dello 0,77%, allineandosi alla debolezza dell'intero listino milanese.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,76 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,71. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,81.