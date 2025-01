Cina, PIL quarto trimestre batte le attese. Il 2024 tra i più bassi degli ultimi decenni

(Teleborsa) - Il PIL della Cina nel2024 è cresciuto del 5,4%, superando le aspettative degli analisti (5-5,2%), grazie all'entrata in vigore di una serie misure di stimolo. Si tratta del dato più alto registrato tra i quattro trimestri dell'anno.l'economia cinese ha registrato un tasso di espansione del 5%, uno dei più bassi degli ultimi decenni, in linea con il target ufficiale governativo "intorno al 5%" annunciato lo scorso marzo. Il dato è tuttavia più basso del 5,2% del 2023.Tra gli altri dati macroeconomici, rilasciati dall'Istituto di statistica nazionale, lesono cresciute, a dicembre, del 3,7% rispetto all'anno precedente,(+3,5%) e il +3% registrato nel mese precedente., cresciuta del 6,2%, sempre a dicembre, contro il +5,4% stimato dal consensus e rilevato a novembre.Nell'ultimo mese del 2024, ilè pari a +5,1%, in aumento rispetto al precedente +5% e delle aspettative degli analisti.