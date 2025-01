ENAV: delegazione FdI in visita sulla Torre di controllo dell'aeroporto di Milano Malpensa

(Teleborsa) - Continuano le visite istituzionali presso gli, che oggi ha aperto le porte dellaad unacomposta da, presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati e, dagli eurodeputatie dall'assessore ai Trasporti di Regione LombardiaGli ospiti sono stati accolti dall'amministratore delegatoche ha potuto illustrare gli ambiti in cui è impegnato il Gruppo ENAV: dalla gestione dello spazio aereo, ai progetti per sviluppare il settore dei droni, fino alle attività sui mercati internazionali. Ladelegazione istituzionale ha poi visitato la sala operativa della Torre di controllo, la più alta d'Italia con i suoi 80 mt.Sull', ENAV impiega circa 100 persone tra tecnici ed operativi e gestisce, nei momenti di picco, oltre 700 voli al giorno con punte di 70 l'ora. Nel 2024, complessivamente, i movimenti sono stati 214.076 in aumento del 6% rispetto al 2023. Ognianno sullo scalo di Milano Malpensa transitano circa 26 milioni di passeggeri e oltre 700 mila tonnellate di merci.