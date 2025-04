Esibizioni Frecce Tricolori e Red Arrows su Roma

(Teleborsa) - In occasione della, Sua Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla,, la pattuglia nazionale del Regno Unito, sorvoleranno la Capitale.Per consentire lo svolgimento dei sorvoli in sicurezzaper limitare i disagi alle normali operazioni dell’aviazione commerciale, hanno provveduto a riservare all’evento solo specifiche porzioni dello spazio aereo della Capitale, con limitate restrizioni dell’operatività aerea per il tempo strettamente necessario alle esibizioni che rappresentano il forte legame che unisce i due Paesi.