Il calendario societario 2025 di Mondadori

Gruppo editoriale

Mondadori

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date degli eventi societari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso dele delledei risultati alla comunità finanziaria.I vertici dihanno inoltre reso noto che in caso di distribuzione delper l'anno 2024, questo sarà pagato in due tranche: il 50% del dividendo complessivo ae il restante 50% a, specificando che tale comunicazione è resa solo per adempiere alle disposizioni di Borsa Italiana e non costituisce nessuna previsione in merito alla sua distribuzione.: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale esercizio 2024: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in prima convocazione (in eventuale seconda convocazione): Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2025: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria