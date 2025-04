Mondadori, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,14 euro in due tranche

Mondadori

(Teleborsa) - L'di, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione di ununitario di 0,14 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie) alle record date di seguito indicate.I dividendi complessivi ammontano a circa 36,5 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto all'esercizio precedente: tale importo corrisponde a undel 60% dell'utile netto 2024 e a unpari a quasi il 7% rispetto al prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024. In conformità alle delibere adottate dall'Assemblea, il dividendo sarà pagato prelevando il relativo importo dalla quota distribuibile della riserva straordinaria (inclusa nella posta di patrimonio netto Altre riserve e risultati portati a nuovo).Il dividendo sarà corrisposto: importo unitario di euro 0,07 per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date di seguito indicata, dal 21 maggio 2025 (payment date), con stacco cedola n. 25 in data 19 maggio 2025 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, (record date) il 20 maggio 2025; importo unitario di euro 0,07 per ciascuna delle azioni ordinarie (al netto delle azioni proprie) in circolazione alla record date di seguito indicata, dal 26 novembre 2025 (payment date), con stacco cedola n. 26 in data 24 novembre 2025 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, (record date) il 25 novembre 2025.