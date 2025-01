iPratico protagonista al SIGEP Rimini dal 18 al 22 Gennaio

Apple

(Teleborsa) -, azienda specializzata nello sviluppo di, leader italiano degli ePOS per il settore Ho.Re.Ca. è stata la prima al mondo nel 2010 a presentare una soluzione gestionale per le attività di ristorazione interamente sviluppata su piattaforma. Raccogliere leai tavoli con un iPhone e pagare il conto alla cassa con un iPad non era mai stato così semplice. LeiPratico, sviluppate con le tecnologie più all’avanguardia, passione e tanta creatività continuano a caratterizzare la trasformazione di questo settore di cui l’azienda può ritenersi pioniera.iPratico, già protagonista anche all’ultima edizione di Sigep Rimini 2024 con la prima applicazione “conversazionale” su iPad per il punto cassa, la nuova gamma di pagamenti digitali e documenti fiscali dematerializzati. Torna a stupire a, dal 18 al 22 Gennaio 2025 con le sue ultime novità dedicate ai temi di maggior interesse del momento."Credo che negli ultimi tempi termini come innovativo, rivoluzionario e sinonimi vari, siano entrati nella comunicazione pubblicitaria di qualunque prodotto tanto che non si capisce più cosa sia effettivamente innovativo e rivoluzionario visto che tutti dicono di esserlo, così come il termine completo viene utilizzato da tutti coloro che pubblicizzano soluzioni gestionali. Noi di iPratico al contrario diciamo che le nostre soluzioni sono Incomplete e come questo per noi rappresenti un importante valore aggiunto", ha dichiarato, AD di iPratico.