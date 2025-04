Coldiretti e Filiera Italia a bordo della Vespucci per promuovere l’eccellenza agroalimentare italiana

(Teleborsa) - Ci sono anchea bordo dellasimbolo della tradizione e della bellezza italiana nel mondo, che da qualche giorno è attraccata alper la suaper ospitare una serie di appuntamenti culturali ed enogastronomici.Coldiretti e Filiera Italia sono impegnati nellacon attività che uniscono formazione, degustazione e promozione delle nostre eccellenze.Sulla nave, lapresenta unitaliano. In un’area dedicata alle degustazioni, gli ospiti potranno scoprire i sapori e le caratteristiche degli oli selezionati, accompagnati da un’assaggiatrice professionista.Un’occasione per educare al consumo consapevole di un prodotto identitario del nostro Paese, la cui qualità è garantita dalla filiera agricola italiana. In riconoscimento di questo impegno, il Ministero ha conferito a Evoo School il titolo di "Ambasciatori della qualità italiana nel mondo", per l’attività di divulgazione svolta a livello nazionale e internazionale.Ilnel villaggio allestito al porto. Nel villaggio allestito al porto di Brindisi, spazio invece al gusto con il gelato contadino firmato "Firmato Dagli Agricoltori Italiani", nato dalla collaborazione tra Filiera Italia, Città del Gelato e Filiera Agricola Italiana.Realizzato con ingredienti 100% italiani, tra cui zucchero d’uva cristallino, latte in polvere italiano e frutta coltivata in aziende agricole Coldiretti, il gelato il gelato ha riscosso grande successo tra il pubblico. Tra i gusti proposti, alcune eccellenze già presentate al Sigep di Rimini, tra cui: albicocca cafona; fragola di Acconia; pera signora della Valle del Sinni; menta bianca di Pancalieri.