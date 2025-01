Iren rinnova la partnership con Radio Italia Winterland Tour 2025

(Teleborsa) -rinnova la propria collaborazione comedi "", che a partire da domani,, toccherà 8 importanti località sciistiche italiane: 18-19 gennaio Gressoney La Trinité (AO), 25-26 gennaio Limone Piemonte (CN), 1-2 febbraio La Thuile (AO), 8-9 febbraio Madesimo (SO), 15- 16 febbraio Bardonecchia (TO), 22-23 febbraio Folgaria (TN), 1- 2 marzo Tonale (BS), 8 -9 marzo Prato Nevoso (CN).L’azienda, sponsor dell’evento, animerà e darà energia a Radio Italia Winterland Tour grazie a '': all’interno dello spazio sarà presente un, accompagnato da un maxi il tiro a segno, e la possibilità di partecipare all’attività educational 'Cruciverba dell’energia'.Il pubblico verrà inoltre coinvolto nell’irresistibile gioco '', una divertente sfida sulla neve, per grandi e piccini, alla ricerca delle mascotte Iren luce gas e servizi. I partecipanti, una giornata da vivere presso la sede dell’emittente, e molti altri premi.