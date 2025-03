Iren, Bufo: nel 2025 atteso EBITDA in ulteriore crescita a 1,34-1,36 miliardi di euro

Iren

(Teleborsa) - "Approviamo oggi un EBITDA pari a oltre 1,27 miliardi, superiore alla Guidance, e in crescita del 6,5% rispetto allo scorso anno. Questo conferma la traiettoria di sviluppo tracciata dal piano industriale e lagrazie soprattutto al proprio modello multibusiness". Lo ha affermatoe Direttore Generale di, commentando i risultati 2024 "L'incremento di redditività, supportato dal recupero di marginalità della business unit Reti e dall'attività di vendita di commodity e servizi, ha consentito di ridurre il livello di indebitamento al 3,2x - ha aggiunto - Supportati dai risultati conseguiti,, attraverso una maggiore disciplina e selettività degli investimenti, che ci consentiranno di continuare a crescere prevalentemente nelle attività regolate e nell'incremento della qualità del servizio ai territori"."Un futuro concreto già nel 2025 dove- ha sottolineato - Infine, nei prossimi mesi lavoreremo con tutte le oltre 11 mila persone del gruppo e con il nuovo consiglio di amministrazione per definire un nuovo piano strategico per Iren che consolidi il ruolo della società come player di riferimento".