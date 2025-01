Recordati e CVC smentiscono dialogo per potenziale fusione con Angelini Pharma

Recordati

CVC Capital Partners

Il Sole 24 Ore

Morgan Stanley

Barclays

Goldman Sachs

JPMorgan

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, e il suo principale azionistaaffermano che "in futuro né con il management né con gli azionisti di Angelini Pharma" in merito a una potenziale fusione tra Recordati e Angelini Pharma.Stamattinaha scritto chedel matrimonio tra Recordati e Angelini, ma la strada per trovare un accordo è in salita. Secondo il quotidiano, la famiglia Angelini sarebbe disponibile a conferire le proprie attività nel settore farmaceutico in una newco per poi unirle a Recordati, ma l'operazione richiederebbe una robusta iniezione di cash e per questo sarebbero stati contatti fondi di private equity.CVC conferma che non sta contemplando nessuna operazione con Angelini Pharma o i suoi azionisti, eche afferma che sta "aspettando una proposta", si legge nella nota.Inoltre, viene sottolineato cheche lavorano per CVC o Recordati menzionate nell'articolo sta lavorando alla presunta fusione. Nell'articolo venivano citate Rothschild,