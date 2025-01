SpaceX, navicella esplode dopo il decollo: deviati voli aerei

(Teleborsa) - Nella notte tra giovedì e venerdì l'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) americana ha dovuto bloccare o deviare alcunia causa dei detriti legati all'esplosione legata al settimo testa delladi"Nel test in volo condotto nella notte, nelladella nave Starship della SpaceX si è sviluppato un incendio che ha portato alla distruzione del veicolo e si prevede che gli eventuali detriti siano caduti nellaprevista al momento di pianificare il volo", ha spiegato l'azienda sul suo sito. La zona di sicurezza in questione era in mare al largo di Turks e Caicos, a nord di Haiti.Il test si è rivelato comunque un successo per l'azienda di Elon Musk: infatti per la seconda volta il recupero del lanciatore – la parte più innovativa del programma– è filato liscio, con il ritorno delsulla torre di lancio.