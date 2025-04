Boeing riduce la perdita e brucia meno cassa nel primo trimestre

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, ha registrato undi 19,5 miliardi di dollari neldel 2025 (+18% rispetto allo stesso periodo del 2024), unadi 0,16 dollari (perdita di 0,56 dollari un anno fa) e una perdita core per azione (rettificata) di 0,49 dollari. L'azienda ha registrato un flusso di cassa operativo di -1,6 miliardi di dollari e un free cash flow di -2,3 miliardi di dollari (rispetto al valore negativo di 3,9 miliardi di dollari di un anno fa).I risultati "riflettono principalmente ile del volume delle consegne commerciali" e "riflettono anche solo i dazi in vigore al 31 marzo", si legge nella nota sui conti."La nostra, iniziando a vedere un miglioramento delle prestazioni operative in tutte le nostre attività grazie alla nostra costante attenzione alla sicurezza e alla qualità - ha dichiarato i- Continuiamo a implementare il nostro piano, stiamo ottenendo i primi risultati positivi e restiamo impegnati ad apportare i cambiamenti fondamentali necessari per recuperare completamente le prestazioni dell'azienda, affrontando al contempo il contesto attuale".La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili hanno totalizzato 23,7 miliardi di dollari, rispetto ai 26,3 miliardi di dollari all'inizio del trimestre, principalmente grazie all'utilizzo del free cash flow nel trimestre. Ilè stato di 53,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 53,9 miliardi di dollari di inizio trimestre, a causa del rimborso del debito in scadenza. La società mantiene l'accesso aper 10 miliardi di dollari, che rimangono inutilizzate.Ildella società è cresciuto a 545 miliardi di dollari, inclusi oltre 5.600 aerei commerciali.Guardando alla divisione Commercial Airplanes, ilha gradualmente aumentato la produzione nel trimestre e mantiene l'obiettivo di raggiungere i 38 aerei al mese quest'anno. Ilha continuato a stabilizzare la produzione a cinque aerei al mese nel trimestre e prevede comunque di aumentare a sette aerei al mese quest'anno. Ilha avviato i test di volo estesi per la certificazione FAA nel trimestre e la società prevede ancora la prima consegna del 777-9 nel 2026.Commercial Airplanes ha registrato, inclusi 20 777-9 e 20 787-10 per Korean Air e 50 737-8 per BOC Aviation. Commercial Airplanes hadurante il trimestre e il portafoglio ordini includeva oltre 5.600 aerei per un valore di 460 miliardi di dollari.