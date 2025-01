USA, Corte Suprema conferma legge che vieterà TikTok da 19 gennaio

(Teleborsa) - Lahache minaccia di chiudere la popolare piattaforma di social medianel paese a partire da domenica 19 gennaio, respingendo il ricorso della società che sosteneva ci fosse una violazione dei diritti di libertà di parola. La legge del Congresso USA impone a ByteDance, la società cinese che controlla TikTok, di vendere l'app o di essere bannata dagli Stati Uniti."Non c'è dubbio che, per oltre 170 milioni di americani, TikTok offra uno sbocco distintivo ed espansivo per l'espressione, un mezzo di coinvolgimento e una fonte di comunità - si legge nella sentenza - Ma il Congresso ha stabilito che la cessione è necessaria per affrontare le sue ben supportate preoccupazioni sulla sicurezza nazionale in merito alle pratiche di raccolta dati di TikTok e alla relazione con un avversario straniero". La Corte ha concluso che le disposizioni contestatedei ricorrenti.A partire dal 19 gennaio, il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act renderà illegale per le aziende negli Stati Uniti fornire servizi per distribuire, mantenere o aggiornare la piattaforma di social media TikTok,Dal suo lancio nel 2017, la piattaforma ha accumulatoe più di un miliardo in tutto il mondo. Nel 2023, gli utenti statunitensi di TikTok hanno caricato oltre 5,5 miliardi di video, che a loro volta sono stati visualizzati più di 13 trilioni di volte in tutto il mondo.TikTok è gestita negli Stati Uniti da TikTok Inc., una società americana con sede in California. La società madre di TikTok Inc. è ByteDance Ltd., una società privata che ha operazioni in Cina. ByteDance Ltd. possiede l'algoritmo proprietario di TikTok, sviluppato e gestito in Cina. La società è anche responsabile dello sviluppo di parti del codice sorgente che gestisce la piattaforma TikTok.che le impongono di "assistere o collaborare" con il "lavoro di intelligence" del governo cinese e di garantire che il governo cinese abbia "il potere di accedere e controllare i dati privati" che la società detiene.La Corte fa notare che impedire alla Cina di raccogliere grandi quantità di dati sensibili da 170 milioni di utenti TikTok statunitensi è una disposizione "", in quanto "non fa riferimento al contenuto del discorso su TikTok né riflette un disaccordo con il messaggio che tale discorso trasmette".